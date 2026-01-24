К концу прошедших суток на фронте произошло 119 боевых столкновений с врагом. Оккупанты нанесли 62 авиаудара, сбросив 145 управляемых бомб. Также враги привлекли для поражения 3339 дронов-камикадзе и осуществили 2779 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026

Потери врага на 24 января

личного состава – около 1 233 020 (+930) человек,

танков – 11 603 (+4) ед.,

боевых бронированных машин – 23 949 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 36 580 (+31) ед.,

РСЗО – 1 623 ед.,

средств ПВО – 1 283 (+1) ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 114 049 (+772) ед.,

крылатых ракет – 4 190 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 75 644 (+88) ед.,

специальной техники – 4 050 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

