Карта боевых действий на 24 января 2026 года – ситуация на фронте
К концу прошедших суток на фронте произошло 119 боевых столкновений с врагом. Оккупанты нанесли 62 авиаудара, сбросив 145 управляемых бомб. Также враги привлекли для поражения 3339 дронов-камикадзе и осуществили 2779 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026
Потери врага на 24 января
- личного состава – около 1 233 020 (+930) человек,
- танков – 11 603 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 949 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 36 580 (+31) ед.,
- РСЗО – 1 623 ед.,
- средств ПВО – 1 283 (+1) ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 114 049 (+772) ед.,
- крылатых ракет – 4 190 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 75 644 (+88) ед.,
- специальной техники – 4 050 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
