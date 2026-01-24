К концу прошедших суток на фронте произошло 119 боевых столкновений с врагом. Оккупанты нанесли 62 авиаудара, сбросив 145 управляемых бомб. Также враги привлекли для поражения 3339 дронов-камикадзе и осуществили 2779 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 24 января 2026

Потери врага на 24 января

  • личного состава – около 1 233 020 (+930) человек,
  • танков – 11 603 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 949 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 36 580 (+31) ед.,
  • РСЗО – 1 623 ед.,
  • средств ПВО – 1 283 (+1) ед.,
  • самолетов – 434 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 114 049 (+772) ед.,
  • крылатых ракет – 4 190 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 75 644 (+88) ед.,
  • специальной техники – 4 050 ед.
Читайте также
Параметры окончания войны: Зеленский рассказал о трехсторонних переговорах в ОАЭ
Зеленський

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 431-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФКарта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.