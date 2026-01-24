На кінець минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень із ворогом. Окупанти завдали 62 авіаударів, скинувши 145 керованих бомб. Також вороги залучили для ураження 3339 дронів-камікадзе та здійснили 2779 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026

Втрати ворога на 24 січня

особового складу – близько 1 233 020 (+930) осіб,

танків – 11 603 (+4) од,

бойових броньованих машин – 23 949 (+3) од,

артилерійських систем – 36 580 (+31) од,

РСЗВ – 1 623 од,

засобів ППО – 1 283 (+1) од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772) од,

крилатих ракет – 4 190 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 75 644 (+88) од,

спеціальної техніки – 4 050 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 431-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

