Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Карта бойових дій на 24 січня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень із ворогом. Окупанти завдали 62 авіаударів, скинувши 145 керованих бомб. Також вороги залучили для ураження 3339 дронів-камікадзе та здійснили 2779 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 24 січня 2026
Втрати ворога на 24 січня
- особового складу – близько 1 233 020 (+930) осіб,
- танків – 11 603 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 23 949 (+3) од,
- артилерійських систем – 36 580 (+31) од,
- РСЗВ – 1 623 од,
- засобів ППО – 1 283 (+1) од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772) од,
- крилатих ракет – 4 190 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 75 644 (+88) од,
- спеціальної техніки – 4 050 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 431-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Зараз дивляться
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.