Министр обороны Михаил Федоров сообщил об усилении технологического направления обороны и привлечении к команде советников известного эксперта по радиоэлектронной борьбе и дронам Сергея Флеша Бескрестнова.

Флэш стал советником министра обороны

По словам Министра, в современной войне решающее значение имеют инновации, быстрая адаптация и способность опережать действия противника.

Именно поэтому к работе привлекают специалистов, имеющих практический опыт прямо на фронте.

Сейчас смотрят

– Усиливаем это направление людьми, уже показавшими реальную способность выполнять эти задачи, – подчеркнул Федоров.

Он отметил, что Сергей Бескрестнов стал советником по технологическим направлениям обороны.

– Он один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБа и анализа решений противника, – подчеркнул министр, добавив, что с начала полномасштабной войны Флэш работает непосредственно в зоне боевых действий и обучает военных в самых горячих точках.

Отдельно Федоров обратил внимание на экспертизу нового советника по радиосвязи, системам РЭБ и разведке. Именно Бескрестнов первым публично сообщал о применении российскими войсками FPV-дронов с машинным зрением и реактивных Шахедов.

– Сейчас его основной фокус – системные решения против ударных и разведывательных БПЛА россиян. Нужно снизить эффективность вражеских атак и защитить наших людей, – отметил министр.

Кроме этого, Флэш будет приобщаться к работе с трофейной техникой противника, анализу его решений и экспертной оценке новых военных разработок.

– Нам нужны не идеи на бумаге, а реально работающие в бою уже сейчас решения, – подчеркнул Федоров.

Министр подытожил, что сегодня война – это “математика, технологии и скорость принятия решений”, а развитие РЭБ критически важно, ведь побеждает тот, кто способен быстрее учиться и адаптироваться.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.