Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про посилення технологічного напряму оборони та залучення до команди радників відомого експерта з радіоелектронної боротьби й дронів Сергія Флеша Бескрестнова.

Флеш став радником міністра оборони

За словами міністра, у сучасній війні вирішальне значення мають інновації, швидка адаптація та здатність випереджати дії противника.

Саме тому до роботи залучають фахівців, які мають практичний досвід безпосередньо на фронті.

– Посилюємо цей напрям людьми, які вже показали реальну спроможність виконувати ці завдання, – наголосив Федоров.

Він зазначив, що Сергій Бескрестнов став радником з технологічних напрямів оборони.

– Він один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень противника, – підкреслив міністр, додавши, що з початку повномасштабної війни Флеш працює безпосередньо в зоні бойових дій і навчає військових у найгарячіших точках.

Окремо Федоров звернув увагу на експертизу нового радника в радіозв’язку, системах РЕБ і розвідці. Саме Бескрестнов першим публічно повідомляв про застосування російськими військами FPV-дронів з машинним зором та реактивних Шахедів.

– Зараз його основний фокус – системні рішення проти ударних та розвідувальних БпЛА росіян. Треба зменшити ефективність ворожих атак і захистити наших людей, – зазначив міністр.

Крім цього, Флеш долучатиметься до роботи з трофейною технікою противника, аналізу його рішень та експертної оцінки нових військових розробок.

– Нам потрібні не ідеї на папері, а рішення, які реально працюють у бою вже зараз, – наголосив Федоров.

Міністр підсумував, що сьогодні війна – це “математика, технології та швидкість ухвалення рішень”, а розвиток РЕБ є критично важливим, адже перемагає той, хто здатен швидше навчатися та адаптуватися.

