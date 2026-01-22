Украинский общественный деятель, волонтер Сергей Стерненко стал советником министра обороны Украины по вопросам повышения использования дронов на фронте.

Об этом сообщил новоназначенный глава Минобороны Украины Михаил Федоров в своих соцсетях.

Сергей Стерненко назначен советником министра обороны: что известно

– Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений, – подчеркнул Федоров.

Министр выделил несколько актуальных треков такого сотрудничества:

Первый касается базового обеспечения дроновых подразделений. Речь идет, в частности, о систематизации поставок. Как пояснил Федоров, военные должны получать эффективное оружие, которое “работает здесь и сейчас”.

— Именно здесь поможет экспертиза Сергея… Дополнительное обучение, анализ операций, обмен опытом — мы усовершенствуем все процессы, опираясь на качественные данные с фронта и фидбек военных, — пояснил Федоров.

Глава Минобороны добавил, что имеет общее видение со своим советником по этим вопросам.

Недавно Сергей Стерненко имел разговор с президентом Владимиром Зеленским. Обсуждалась законодательная поддержка волонтерства и работа с бригадами.

Фото: Михаил Федоров

