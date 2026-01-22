Стерненко стал советником министра обороны по вопросам использования дронов на фронте
Украинский общественный деятель, волонтер Сергей Стерненко стал советником министра обороны Украины по вопросам повышения использования дронов на фронте.
Об этом сообщил новоназначенный глава Минобороны Украины Михаил Федоров в своих соцсетях.
Сергей Стерненко назначен советником министра обороны: что известно
– Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений, – подчеркнул Федоров.
Министр выделил несколько актуальных треков такого сотрудничества:
- Первый касается базового обеспечения дроновых подразделений. Речь идет, в частности, о систематизации поставок. Как пояснил Федоров, военные должны получать эффективное оружие, которое “работает здесь и сейчас”.
- Второй — аналитика и эффективность применения дронов на фронте. Сейчас только 50 из 400 подразделений обеспечивают до 70% от всех поражений. А цель Минобороны — значительно масштабировать уничтожение врага и помочь нарастить эффективность и другим 350 подразделениям.
— Именно здесь поможет экспертиза Сергея… Дополнительное обучение, анализ операций, обмен опытом — мы усовершенствуем все процессы, опираясь на качественные данные с фронта и фидбек военных, — пояснил Федоров.
Глава Минобороны добавил, что имеет общее видение со своим советником по этим вопросам.
Недавно Сергей Стерненко имел разговор с президентом Владимиром Зеленским. Обсуждалась законодательная поддержка волонтерства и работа с бригадами.
Фото: Михаил Федоров