Во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений света и ограничения мощности (для промышленных потребителей) в течение понедельника, 26 января.

Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

График отключения света на 26 января

В Укрэнерго объяснили, что вынужденно ввели определенные ограничения вследствие массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Как отмечается, завтра, 26 января, во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений света и ограничения мощности.

Однако в компании отмечают, что время и объем применения отключений света по вашему адресу стоит узнавать на официальных страницах облэнерго. Потребителей призывают экономно потреблять электричество, когда оно появляется по графику.

График отключения света в Черновцах и Черновицкой области

АО Черновцыоблэнерго обнародовало ориентировочный график отключения света на 26 января:

группа 1: 01:00 — 02:30, 07:00 — 08:30, 14:00 — 15:30, 20:30 — 22:00

группа 2: 03:30 — 05:00, 10:00 — 11:30, 18:00 — 19:30

группа 3: 02:30 — 04:00, 08:30 — 10:00, 16:00 — 17:30, с 22:30

группа 4: 04:30 — 06:00, 10:30 — 12:00, 18:30 — 20:00

группа 5: 01:30 — 03:00, 07:30 — 09:30, 14:30 — 16:00, с 22:30

группа 6: 00:00 — 00:30, 05:30 — 07:00, 12:00 — 13:30, 20:00 — 21:30

группа 7: 00:30 — 02:00, 06:30 — 08:00, 14:00 — 15:30, 22:00 — 23:30

группа 8: 00:00 — 01:00, 05:30 — 07:00, 12:30 — 14:00, 20:30 — 22:00

группа 9: 03:00 — 04:30, 09:00 — 11:00, 16:30 — 18:00, с 23:30

группа 10: 01:00 — 03:00, 07:30 — 09:30, 16:00 — 17:30, 22:00 — 23:30

группа 11: 03:30 — 05:00, 10:00 — 11:30, 18:00 — 19:30

группа 12: 00:00 — 00:30, 05:00 — 06:30, 12:00 — 13:30, 20:00 — 21:30.

График отключения света в Хмельницком и Хмельницкой области

Стало известно, каким будет график отключения света в Хмельницком и Хмельницкой области 26 января. Его обнародовало АО Хмельницкоблэнерго.

График отключения света в Черкассах и Черкасской области

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 26 января будут применяться графики почасовых отключений.

АО Черкассыоблэнерго обнародовало часы отсутствия электроснабжения:

1.1 группа: 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00;

1.2 группа: 01:00 — 05:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:00;

2.1 группа: 00:00 — 00:30, 02:30 — 06:30, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00;

2.2 группа: 00:00 — 02:00, 03:30 — 07:30, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00;

3.1 группа: 00:00 — 02:30, 04:30 — 08:30, 10:30 — 15:00, 16:30 — 20:30, 22:30 — 24:00;

3.2 группа: 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00;

4.1 группа: 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00;

4.2 группа: 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:00, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00;

5.1 группа: 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00;

5.2 группа: 02:00 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30;

6.1 группа: 00:30 — 04:30, 06:30 — 10:30, 12:30 — 17:00, 18:30 — 22:30;

6.2 группа: 00:00 — 03:30, 05:30 — 09:30, 11:30 — 16:00, 17:30 — 21:30, 23:30 — 24:00.

График отключения света в Запорожье и Запорожской области

26 января по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений света.

АО Запорожьеоблэнерго опубликовало часы отсутствия электроснабжения по очередям:

1.1 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 — 20:00;

1.2 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

2.1 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

2.2 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

3.1 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

3.2 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

4.1 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

4.2 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

5.1 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

5.2 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

6.1 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

6.2 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

Кроме этого, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности по Запорожской области в полном объеме (5 очередей).

График отключения света во Львове и Львовской области

В течение понедельника, 26 января, будет действовать график отключения света во Львове и Львовской области. Его обнародовало ЧАО Львовоблэнерго.

