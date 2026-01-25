Графики отключений света 26 января: где и когда не будет электроэнергии
- В понедельник, 26 января, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей.
- Как сообщили в Укрэнерго, такой шаг является вынужденной мерой из-за последствий массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
График отключения света на 26 января
В Укрэнерго объяснили, что вынужденно ввели определенные ограничения вследствие массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Однако в компании отмечают, что время и объем применения отключений света по вашему адресу стоит узнавать на официальных страницах облэнерго. Потребителей призывают экономно потреблять электричество, когда оно появляется по графику.
График отключения света в Черновцах и Черновицкой области
АО Черновцыоблэнерго обнародовало ориентировочный график отключения света на 26 января:
- группа 1: 01:00 — 02:30, 07:00 — 08:30, 14:00 — 15:30, 20:30 — 22:00
- группа 2: 03:30 — 05:00, 10:00 — 11:30, 18:00 — 19:30
- группа 3: 02:30 — 04:00, 08:30 — 10:00, 16:00 — 17:30, с 22:30
- группа 4: 04:30 — 06:00, 10:30 — 12:00, 18:30 — 20:00
- группа 5: 01:30 — 03:00, 07:30 — 09:30, 14:30 — 16:00, с 22:30
- группа 6: 00:00 — 00:30, 05:30 — 07:00, 12:00 — 13:30, 20:00 — 21:30
- группа 7: 00:30 — 02:00, 06:30 — 08:00, 14:00 — 15:30, 22:00 — 23:30
- группа 8: 00:00 — 01:00, 05:30 — 07:00, 12:30 — 14:00, 20:30 — 22:00
- группа 9: 03:00 — 04:30, 09:00 — 11:00, 16:30 — 18:00, с 23:30
- группа 10: 01:00 — 03:00, 07:30 — 09:30, 16:00 — 17:30, 22:00 — 23:30
- группа 11: 03:30 — 05:00, 10:00 — 11:30, 18:00 — 19:30
- группа 12: 00:00 — 00:30, 05:00 — 06:30, 12:00 — 13:30, 20:00 — 21:30.
График отключения света в Хмельницком и Хмельницкой области
Стало известно, каким будет график отключения света в Хмельницком и Хмельницкой области 26 января. Его обнародовало АО Хмельницкоблэнерго.
График отключения света в Черкассах и Черкасской области
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 26 января будут применяться графики почасовых отключений.
АО Черкассыоблэнерго обнародовало часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 группа: 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00;
- 1.2 группа: 01:00 — 05:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:00;
- 2.1 группа: 00:00 — 00:30, 02:30 — 06:30, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00;
- 2.2 группа: 00:00 — 02:00, 03:30 — 07:30, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00;
- 3.1 группа: 00:00 — 02:30, 04:30 — 08:30, 10:30 — 15:00, 16:30 — 20:30, 22:30 — 24:00;
- 3.2 группа: 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00;
- 4.1 группа: 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00;
- 4.2 группа: 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:00, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00;
- 5.1 группа: 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00;
- 5.2 группа: 02:00 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30;
- 6.1 группа: 00:30 — 04:30, 06:30 — 10:30, 12:30 — 17:00, 18:30 — 22:30;
- 6.2 группа: 00:00 — 03:30, 05:30 — 09:30, 11:30 — 16:00, 17:30 — 21:30, 23:30 — 24:00.
График отключения света в Запорожье и Запорожской области
26 января по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений света.
АО Запорожьеоблэнерго опубликовало часы отсутствия электроснабжения по очередям:
- 1.1 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 — 20:00;
- 1.2 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 2.1 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 2.2 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 3.1 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 3.2 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 4.1 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 4.2 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 5.1 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 5.2 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 6.1 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 6.2 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.
Кроме этого, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности по Запорожской области в полном объеме (5 очередей).
График отключения света во Львове и Львовской области
В течение понедельника, 26 января, будет действовать график отключения света во Львове и Львовской области. Его обнародовало ЧАО Львовоблэнерго.