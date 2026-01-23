Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям – Шмыгаль
- Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни возможен переход от аварийных к почасовым отключениям электроэнергии.
- Несмотря на дефицит мощности, в энергосистеме фиксируют частичную стабилизацию ситуации.
Ситуация в энергосистеме остается тяжелой из-за существенного дефицита мощности, однако наблюдается тенденция к стабилизации.
Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни возможен переход от аварийных к почасовым отключениям электроэнергии.
Шмыгаль анонсировал переход на почасовые отключения света
— Провели очередное заседание Штаба. Продолжаем работу над тем, чтобы вернуть свет и тепло людям как можно быстрее, — написал он по итогам заседания.
Министр отметил, что ситуация в энергосистеме остается тяжелой — есть существенный дефицит мощности.
— Однако благодаря скоординированным действиям Укрэнерго и операторов системы распределения видим тенденцию к частичной стабилизации, — добавил он.
По словам Шмыгаля, основной задачей на данный момент является выход на прогнозируемые графики отключений объемом до 3-4 очередей.
Для усиления работ формируются дополнительные резервные бригады.
— Относительно распределенной генерации. Провели полную верификацию когенерационных установок по Киеву и области. Четко определили их общее количество и техническую работоспособность. Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую подачу энергии в сеть. В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать, – подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, накануне Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила очередную партию технической помощи весом более 50 тонн, которая направлена на восстановление энергетической инфраструктуры.