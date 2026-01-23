Ситуация в энергосистеме остается тяжелой из-за существенного дефицита мощности, однако наблюдается тенденция к стабилизации.

Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни возможен переход от аварийных к почасовым отключениям электроэнергии.

Шмыгаль анонсировал переход на почасовые отключения света

— Провели очередное заседание Штаба. Продолжаем работу над тем, чтобы вернуть свет и тепло людям как можно быстрее, — написал он по итогам заседания.

Министр отметил, что ситуация в энергосистеме остается тяжелой — есть существенный дефицит мощности.

— Однако благодаря скоординированным действиям Укрэнерго и операторов системы распределения видим тенденцию к частичной стабилизации, — добавил он.

По словам Шмыгаля, основной задачей на данный момент является выход на прогнозируемые графики отключений объемом до 3-4 очередей.

Для усиления работ формируются дополнительные резервные бригады.

— Относительно распределенной генерации. Провели полную верификацию когенерационных установок по Киеву и области. Четко определили их общее количество и техническую работоспособность. Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую подачу энергии в сеть. В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать, – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, накануне Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила очередную партию технической помощи весом более 50 тонн, которая направлена на восстановление энергетической инфраструктуры.

