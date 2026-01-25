У всіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності (для промислових споживачів) протягом понеділка, 26 січня.

Про це повідомила Національна енергетична компанія Укренерго.

Графік відключення світла на 26 січня

В Укренерго пояснили, що вимушено запровадили певні обмеження внаслідок масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Зараз дивляться

Як зазначається, завтра, 26 січня у всіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності.

Проте у компанії наголошують, що час та обсяг застосування відключень світла за вашою адресою варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго. Споживачів закликають ощадливо споживати електрику, коли вона з’являється за графіком.

Графік відключення світла у Чернівцях та Чернівецькій області

АТ Чернівціобленерго оприлюднило орієнтовний графік відключення світла на 26 січня:

група 1: 01:00 – 02:30, 07:00 – 08:30, 14:00 – 15:30, 20:30 – 22:00

група 2: 03:30 – 05:00, 10:00 – 11:30, 18:00 – 19:30

група 3: 02:30 – 04:00, 08:30 – 10:00, 16:00 – 17:30, з 22:30

група 4: 04:30 – 06:00, 10:30 – 12:00, 18:30 – 20:00

група 5: 01:30 – 03:00, 07:30 – 09:30, 14:30 – 16:00, з 22:30

група 6: 00:00 – 00:30, 05:30 – 07:00, 12:00 – 13:30, 20:00 – 21:30

група 7: 00:30 – 02:00, 06:30 – 08:00, 14:00 – 15:30, 22:00 – 23:30

група 8: 00:00 – 01:00, 05:30 – 07:00, 12:30 – 14:00, 20:30 – 22:00

група 9: 03:00 – 04:30, 09:00 – 11:00, 16:30 – 18:00, з 23:30

група 10: 01:00 – 03:00, 07:30 – 09:30, 16:00 – 17:30, 22:00 – 23:30

група 11: 03:30 – 05:00, 10:00 – 11:30, 18:00 – 19:30

група 12: 00:00 – 00:30, 05:00 – 06:30, 12:00 – 13:30, 20:00 – 21:30.

Графік відключення світла у Хмельницькому та Хмельницькій області

Стало відомо, яким буде графік відключення світла у Хмельницькому та Хмельницькій області 26 січня. Його оприлюднило АТ Хмельницькобленерго.

Графік відключення світла у Черкасах та Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 26 січня застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень.

АТ Черкасиобленерго оприлюднило години відсутності електропостачання:

1.1 група: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00;

1.2 група: 01:00 – 05:00, 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:00;

2.1 група: 00:00 – 00:30, 02:30 – 06:30, 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 20:30 – 24:00;

2.2 група: 00:00 – 02:00, 03:30 – 07:30, 09:30 – 14:00, 15:30 – 20:00, 21:30 – 24:00;

3.1 група: 00:00 – 02:30, 04:30 – 08:30, 10:30 – 15:00, 16:30 – 20:30, 22:30 – 24:00;

3.2 група: 00:00 – 01:00, 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 21:00 – 24:00;

4.1 група: 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:30, 14:00 – 18:30, 20:00 – 24:00;

4.2 група: 00:00 – 03:00, 05:00 – 09:00, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:00, 23:00 – 24:00;

5.1 група: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00;

5.2 група: 02:00 – 05:30, 07:30 – 12:00, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:30;

6.1 група: 00:30 – 04:30, 06:30 – 10:30, 12:30 – 17:00, 18:30 – 22:30;

6.2 група: 00:00 – 03:30, 05:30 – 09:30, 11:30 – 16:00, 17:30 – 21:30, 23:30 – 24:00.

Графік відключення світла у Запоріжжі та Запорізькій області

26 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень світла.

АТ Запоріжжяобленерго опублікувало години відсутності електропостачання по чергах:

1.1 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

1.2 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

2.1 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

2.2 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

3.1 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

3.2 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

4.1 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

4.2 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

5.1 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

5.2 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

6.1 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

6.2 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

Крім цього, з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності по Запорізькій області в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла у Львові та Львівській області

Протягом понеділка, 26 січня, діятиме графік відключення світла у Львові та Львівській області. Його оприлюднило ПрАТ Львівобленерго.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.