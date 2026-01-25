Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 25 января 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 119 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Российские захватчики нанесли два ракетных и 57 авиационных ударов, применили 23 ракеты и сбросили 147 управляемых авиабомб.
Кроме этого, привлекли для поражения 5295 дронов-камикадзе и осуществили 2843 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 25 января 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 432-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
