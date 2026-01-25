За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 119 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 57 авиационных ударов, применили 23 ракеты и сбросили 147 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 5295 дронов-камикадзе и осуществили 2843 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 25 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 432-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

