Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 119 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосували 23 ракети та скинули 147 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім цього, залучили для ураження 5295 дронів-камікадзе та здійснили 2843 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 25 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 432-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.