В понедельник, 26 января, на границе с Польшей около часа фиксировался технический сбой в работе баз данных.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Сбой на границе с Польшей: что известно

По информации ГПСУ, технический сбой произошел в работе баз данных пограничной службы Республики Польша в десять утра 26 января.

Сейчас смотрят

Проблемы зафиксировали во всех польских пунктах пропуска, граничащих со Львовской и Волынской областями.

В Госпогранслужбе отметили, что из-за технических проблем поезда оформлялись в замедленном режиме.

Менее чем за час специалистам удалось устранить неполадки. Возобновили работу в 11:22.

В настоящее время скопления транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксировано.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.