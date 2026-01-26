Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
На границе с Польшей был технический сбой в базах данных: что сообщили в ГПСУ
В понедельник, 26 января, на границе с Польшей около часа фиксировался технический сбой в работе баз данных.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Сбой на границе с Польшей: что известно
По информации ГПСУ, технический сбой произошел в работе баз данных пограничной службы Республики Польша в десять утра 26 января.
Проблемы зафиксировали во всех польских пунктах пропуска, граничащих со Львовской и Волынской областями.
В Госпогранслужбе отметили, что из-за технических проблем поезда оформлялись в замедленном режиме.
Менее чем за час специалистам удалось устранить неполадки. Возобновили работу в 11:22.
В настоящее время скопления транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксировано.
