Укрзализныця договорилась с сервисами такси о скидках для пассажиров поездов, прибывающих во время комендантского часа.

Об этом сообщила Укрзализныця в своем Telegram-канале.

Скидки на такси для пассажиров ночных поездов: что известно

В Укрзализныце отметили, что обратились к сервисам Uklon и Bolt с предложением поддержать пассажиров, прибывающих в большие города после полуночи.

Речь идет прежде всего о случаях задержек поездов, вызванных вражескими обстрелами и изменениями маршрутов.

Инициативу запустили сразу после того, как оба сервиса получили разрешение работать в комендантский час в Киеве.

Сервис Uklon предоставляет пассажирам скидку на ночную поездку от киевского вокзала до дома. Промокод действует с 23:15 до 05:00 и доступен в приложении Укрзализныци.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно в разделе Залізні пропозиції приложения УЗ выбрать промокод Uklon за 1 обіймашку, а затем активировать его в приложении Uklon.

Каждый пользователь может воспользоваться скидкой один раз за ночь.

Сервис Bolt в случае опоздания поездов увеличивает количество автомобилей вблизи вокзалов и удерживает цены от резких колебаний.

Кроме того, действует постоянное предложение Bolt & Visa со скидкой 50% на поездки с или до вокзалов.

Также Bolt предоставил железнодорожникам промокоды на поездки по служебным маршрутам.

Эта инициатива, отмечают в Укрзализныце, направлена на повышение безопасности пассажиров в ночное время и обеспечение возможности добраться домой после прибытия поездов с задержками.

