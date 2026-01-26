Пассажирам ночных поездов будут предоставлять скидки на такси — Укрзализныця
- Пассажирам ночных поездов будут предоставлять скидки на такси.
- Инициатива действует во время комендантского часа в больших городах.
- Uklon и Bolt присоединились к поддержке пассажиров Укрзализныци.
Укрзализныця договорилась с сервисами такси о скидках для пассажиров поездов, прибывающих во время комендантского часа.
Об этом сообщила Укрзализныця в своем Telegram-канале.
Скидки на такси для пассажиров ночных поездов: что известно
В Укрзализныце отметили, что обратились к сервисам Uklon и Bolt с предложением поддержать пассажиров, прибывающих в большие города после полуночи.
Речь идет прежде всего о случаях задержек поездов, вызванных вражескими обстрелами и изменениями маршрутов.
Инициативу запустили сразу после того, как оба сервиса получили разрешение работать в комендантский час в Киеве.
Сервис Uklon предоставляет пассажирам скидку на ночную поездку от киевского вокзала до дома. Промокод действует с 23:15 до 05:00 и доступен в приложении Укрзализныци.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно в разделе Залізні пропозиції приложения УЗ выбрать промокод Uklon за 1 обіймашку, а затем активировать его в приложении Uklon.
Каждый пользователь может воспользоваться скидкой один раз за ночь.
Сервис Bolt в случае опоздания поездов увеличивает количество автомобилей вблизи вокзалов и удерживает цены от резких колебаний.
Кроме того, действует постоянное предложение Bolt & Visa со скидкой 50% на поездки с или до вокзалов.
Также Bolt предоставил железнодорожникам промокоды на поездки по служебным маршрутам.
Эта инициатива, отмечают в Укрзализныце, направлена на повышение безопасности пассажиров в ночное время и обеспечение возможности добраться домой после прибытия поездов с задержками.