На кордоні з Польщею був технічний збій у базах даних: що повідомили у ДПСУ
У понеділок, 26 січня, на кордоні з Польщею близько години фіксувався технічний збій у роботі баз даних.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Збій на кордоні з Польщею: що відомо
За інформацією ДПСУ, технічний збій стався у роботі баз даних прикордонної служби Республіки Польща о десятій ранку 26 січня.
Проблеми зафіксували в усіх польських пунктах пропуску, що межують із Львівською та Волинською областями.
У Держприкордонслужбі зазначили, що через технічні проблеми поїзди оформлювалися у сповільненому режимі.
Менше ніж за годину спеціалістам вдалося усунути неполадки. Відновили роботу об 11:22.
Наразі накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано.
