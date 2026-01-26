У понеділок, 26 січня, на кордоні з Польщею близько години фіксувався технічний збій у роботі баз даних.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Збій на кордоні з Польщею: що відомо

За інформацією ДПСУ, технічний збій стався у роботі баз даних прикордонної служби Республіки Польща о десятій ранку 26 січня.

Проблеми зафіксували в усіх польських пунктах пропуску, що межують із Львівською та Волинською областями.

У Держприкордонслужбі зазначили, що через технічні проблеми поїзди оформлювалися у сповільненому режимі.

Менше ніж за годину спеціалістам вдалося усунути неполадки. Відновили роботу об 11:22.

Наразі накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано.

