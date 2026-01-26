В Украине разные виды социальных выплат получают около 15 млн человек, из которых 10,2 млн – пенсионеры.

С начала полномасштабной войны количество получателей пенсий сократилось примерно на 600 тысяч человек.

Об этом в интервью РБК-Україна сообщил министр социальной политики, семьи и нацедности Денис Улютин.

Пенсионеров в Украине стало меньше

По его словам, в настоящее время существенной тенденции к сокращению количества пенсионеров по сравнению с довоенным периодом нет.

– Количество получателей пенсий уменьшилось где-то на около 600 тысяч человек, если говорим о периоде с 2022 или 2023 годов. Раньше их количество также уменьшалось, – добавил он.

Министр отметил, что сокращение количества пенсионеров является естественным демографическим процессом, учитывая общее уменьшение населения Украины.

– Сейчас у нас где-то друг к другу работающих и пенсионеров. Раньше пенсионеров было больше (по отношению к работающим, – Ред.), – объяснил Улютин.

Он также подчеркнул, что выезд граждан за границу не влияет на количество получателей пенсий в Украине.

Пенсионеры, покинувшие страну, но прошедшие верификацию и подтвердившие, что они живы, продолжают получать выплаты от украинского правительства.

На численность пенсионеров влияет и продолжение пенсионных реформ, в том числе постепенное повышение требований к страховому стажу.

– На этот год (для выхода на пенсию, – Ред.) полный страховой стаж должен быть 33 года. Следующего – 34, а потом – 35, – напомнил министр.

Напомним, с 1 января этого года вступили в силу положения закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год, предусматривающие повышение ключевых социальных стандартов.

Это, в частности, отразилось на размерах пенсий и отдельных доплат.

