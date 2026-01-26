В Украине стало на 600 тыс. меньше пенсионеров с начала великой войны — Минсоцполитики
- В Украине около 15 млн человек получают социальные выплаты, большинство из них – пенсионеры.
- С начала полномасштабной войны количество получателей пенсий сократилось на 600 тысяч.
- Изменения объясняют демографическими процессами и действующими пенсионными реформами.
В Украине разные виды социальных выплат получают около 15 млн человек, из которых 10,2 млн – пенсионеры.
С начала полномасштабной войны количество получателей пенсий сократилось примерно на 600 тысяч человек.
Об этом в интервью РБК-Україна сообщил министр социальной политики, семьи и нацедности Денис Улютин.
Пенсионеров в Украине стало меньше
По его словам, в настоящее время существенной тенденции к сокращению количества пенсионеров по сравнению с довоенным периодом нет.
– Количество получателей пенсий уменьшилось где-то на около 600 тысяч человек, если говорим о периоде с 2022 или 2023 годов. Раньше их количество также уменьшалось, – добавил он.
Министр отметил, что сокращение количества пенсионеров является естественным демографическим процессом, учитывая общее уменьшение населения Украины.
– Сейчас у нас где-то друг к другу работающих и пенсионеров. Раньше пенсионеров было больше (по отношению к работающим, – Ред.), – объяснил Улютин.
Он также подчеркнул, что выезд граждан за границу не влияет на количество получателей пенсий в Украине.
Пенсионеры, покинувшие страну, но прошедшие верификацию и подтвердившие, что они живы, продолжают получать выплаты от украинского правительства.
На численность пенсионеров влияет и продолжение пенсионных реформ, в том числе постепенное повышение требований к страховому стажу.
– На этот год (для выхода на пенсию, – Ред.) полный страховой стаж должен быть 33 года. Следующего – 34, а потом – 35, – напомнил министр.
Напомним, с 1 января этого года вступили в силу положения закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год, предусматривающие повышение ключевых социальных стандартов.
Это, в частности, отразилось на размерах пенсий и отдельных доплат.