В Україні стало на 600 тис. менше пенсіонерів з початку великої війни — Мінсоцполітики
- В Україні близько 15 млн людей отримують соціальні виплати, більшість із них – пенсіонери.
- З початку повномасштабної війни кількість отримувачів пенсій скоротилась на 600 тисяч.
- Зміни пояснюють демографічними процесами та чинними пенсійними реформами.
В Україні різні види соціальних виплат отримують близько 15 млн осіб, з яких 10,2 млн – пенсіонери.
Від початку повномасштабної війни кількість отримувачів пенсій скоротилася приблизно на 600 тисяч людей.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін.
Пенсіонерів в Україні стало менше
За його словами, наразі суттєвої тенденції до скорочення кількості пенсіонерів у порівнянні з довоєнним періодом немає.
– Кількість отримувачів пенсій зменшилась десь на близько 600 тисяч людей, якщо говоримо про період з 2022-го чи 2023-го років. Раніше їхня кількість також зменшувалася, – додав він.
Міністр зазначив, що скорочення кількості пенсіонерів є природним демографічним процесом, зважаючи на загальне зменшення населення України.
– Зараз у нас десь один до одного працюючих і пенсіонерів. Раніше пенсіонерів було більше (по відношенню до працюючих, – Ред.), – пояснив Улютін.
Він також наголосив, що виїзд громадян за кордон не впливає на кількість отримувачів пенсій в Україні.
Пенсіонери, які залишили країну, але пройшли верифікацію та підтвердили, що вони живі, продовжують отримувати виплати від українського уряду.
На чисельність пенсіонерів впливає і продовження пенсійних реформ, зокрема поступове підвищення вимог до страхового стажу.
– На цей рік (для виходу на пенсію, – Ред.) повний страховий стаж має бути 33 роки. Наступного – 34, і потім – 35, – нагадав міністр.
Нагадаємо, з 1 січня цього року набули чинності положення закону Про Державний бюджет України на 2026 рік, які передбачають підвищення ключових соціальних стандартів.
Це, зокрема, вплинуло на розміри пенсій та окремих доплат.