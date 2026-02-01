С 1 февраля 2026 года особых изменений в отношении пенсий не предусмотрено, поскольку основные нововведения, связанные с ростом прожиточного минимума и минимальной зарплаты (8647 грн), произошли с 1 января 2026 года.

Минимальная пенсия

Так, минимальная пенсия выросла до 2 595 грн, увеличились доплаты для пожилых пенсионеров, а очередная индексация пенсий запланирована с 1 марта 2026 года.

Изменение минимальной зарплаты является основанием для перерасчета минимальной пенсии неработающим пенсионерам, достигшим 65 лет и имеющим полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

С 1 января размер минимальной пенсии для таких граждан не может быть меньше 3 458,80 грн – 40% минимальной зарплаты, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем размер минимальной пенсии по возрасту увеличивается на 234 грн до 2 595 грн.

А у тех неработающих пенсионеров, кто имеет страховой стаж более 30/35 лет и пенсии больше минимальных, пересчитана доплата за сверхнормативный стаж: за каждый год пенсия увеличивается на 1% величины 2 595 грн.

Независимо от факта работы с 1 января пересчитаны размеры:

минимальных пенсий шахтерам и семьям военнослужащих в случае потери кормильца;

повышений ветеранам войны (лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий, членам семей погибших / умерших ветеранов войны, защитников Украины);

повышений жертвам нацистских преследований;

пенсий за особые заслуги перед Украиной.

Идентификация пенсионеров

Пенсионеры, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на оккупированных территориях, для продолжения получения пенсий должны были пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. Тем, кто не прошел такую идентификацию, выплаты прекратили.

Для возобновления выплаты пенсии необходимо пройти физическую идентификацию. После прохождения пенсию возобновят с даты прекращения ее выплаты.

Пройти физическую идентификацию можно:

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины (независимо от места регистрации получателя выплаты) или в учреждении банка;

с помощью видеоконференцсвязи (необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность). Зарегистрироваться на прохождение физической идентификации можно через открытый сервис веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через контакт-центр;

через Дія.Підпис, авторизовавшись в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с применением электронной подписи;

через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Проверить, есть ли в Пенсионном фонде данные об идентификации, можно на веб-портале электронных услуг или в мобильном приложении Пенсионный фонд – Моя идентификация.

Возрастная надбавка к пенсии в 2026 году

Размер возрастной надбавки зависит от возраста пенсионера: для лиц 70-74 лет надбавка составляет 300 грн; после 75 лет и до 79 лет – 456 грн; пенсионеру старше 80 лет – 570 грн.

Эта доплата начисляется автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

При этом размер получаемой пенсии не должен превышать 10 340,35 грн. Начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста.

Когда пенсионер достиг следующего возрастного уровня, например, 75-летия, то надбавка к пенсии составит 156 грн, ведь у такого пенсионера уже есть надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет.

