Купянск-Узловой в Харьковской области остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления российской пропаганды о якобы захвате населенного пункта.

Об этом сообщают Объединенные силы ВСУ и Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Что говорят в ВСУ о ситуации в Купянске-Узловом

Как утверждают в Группировке Объединенных сил ВСУ, Купянск-Узловой не только не находится под контролем российских оккупантов, но даже не примыкает к непосредственной линии соприкосновения.

– Группировка объединенных сил не перестает удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля. Попутно напоминаем, что согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в частности, наркологов, – говорится в сообщении.

Что говорят в ЦПД о ситуации в Купянске-Узловом

Как подчеркнули в Центре противодействия дезинформации при СНБО, информация о якобы захвате российскими войсками Купянска-Узлового в Харьковской области не соответствует действительности.

– Эту дезинформацию, как и ложь о захвате Купянска, публично озвучивает глава российского Генштаба Валерий Герасимов. На самом деле ни Купянск, ни Купянск-Узловой россияне не контролируют, – утверждают там.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, подобными заявлениями Россия только “усиливает параллельную реальность кремлевского диктатора Владимира Путина”.

