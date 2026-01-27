РФ атаковала объект Нафтогаза на Западе Украины: остановлены техпроцессы
- Утром 27 января российские войска атаковали объект критической инфраструктуры Группы Нафтогаз в западном регионе, в результате чего возник пожар и были остановлены технологические процессы.
- Сергей Корецкий отметил, что это уже 15-й целенаправленный обстрел объектов Нафтогаза в течение января.
Утром 27 января российские войска атаковали объект критической инфраструктуры Группа Нафтогаз в западном регионе.
Об этом сообщил глава НАК Нафтогаз Сергей Корецкий.
Атака на объект критической инфраструктуры 27 января
По словам Корецкого, в результате попадания на месте вспыхнул пожар.
— Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте, — говорится в сообщении.
Как утверждает глава НАК Нафтогаз, на месте работают спасатели ГСЧС. Продолжается координация действий совместно с органами местной власти.
Корецкий отметил, что это уже 15 целенаправленный обстрел критической инфраструктуры Группы Нафтогаз со стороны российских войск только в этом месяце.
Утром во вторник, 27 января, войска РФ атаковали объект инфраструктуры в Бродах Львовской области. Как сообщает Бродовский городской совет, в результате чрезвычайной ситуации загорелись нефтепродукты и возникло сильное задымление.
В ночь на 17 января российские войска атаковали оборудование Группы Нафтогаз, которое обеспечивает добычу природного газа. По информации компании, удар был нанесен по производственному оборудованию.