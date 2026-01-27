Утром 27 января российские войска атаковали объект критической инфраструктуры Группа Нафтогаз в западном регионе.

Об этом сообщил глава НАК Нафтогаз Сергей Корецкий.

Атака на объект критической инфраструктуры 27 января

По словам Корецкого, в результате попадания на месте вспыхнул пожар.

Сейчас смотрят

— Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте, — говорится в сообщении.

Как утверждает глава НАК Нафтогаз, на месте работают спасатели ГСЧС. Продолжается координация действий совместно с органами местной власти.

Корецкий отметил, что это уже 15 целенаправленный обстрел критической инфраструктуры Группы Нафтогаз со стороны российских войск только в этом месяце.

Утром во вторник, 27 января, войска РФ атаковали объект инфраструктуры в Бродах Львовской области. Как сообщает Бродовский городской совет, в результате чрезвычайной ситуации загорелись нефтепродукты и возникло сильное задымление.

В ночь на 17 января российские войска атаковали оборудование Группы Нафтогаз, которое обеспечивает добычу природного газа. По информации компании, удар был нанесен по производственному оборудованию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.