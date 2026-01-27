Куп’янськ-Вузловий у Харківській області залишається під контролем Сил оборони України, попри заяви російської пропаганди про нібито захоплення населеного пункту.

Про це повідомляють Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ та Центр протидії дезінформації при РНБО.

Що кажуть у ЗСУ про ситуацію у Куп’янську-Вузловому

Як стверджують в Угрупованні Об’єднаних сил ЗСУ, Куп’янськ-Вузловий не тільки не перебуває під контролем російських окупантів, а навіть не дотичний до безпосередньої лінії зіткнення.

– Угруповання об’єднаних сил не припиняє дивуватися здатності російських генералів не лише перебільшувати свої здобутки, а й вигадувати їх з нуля. Принагідно нагадуємо, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема, наркологів, – йдеться у повідомленні.

Що кажуть у ЦПД про ситуацію у Куп’янську-Вузловому

Як наголосили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, інформація про нібито захоплення російськими військами Куп’янська-Вузлового на Харківщині не відповідає дійсності.

– Цю дезінформацію, як і брехню про захоплення Куп’янська, публічно озвучує очільник російського Генштабу Валерій Герасімов. Насправді ні Куп’янськ, ні Куп’янськ-Вузловий росіяни не контролюють, – стверджують там.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, подібними заявами Росія лише “посилює паралельну реальність кремлівського диктатора Володимира Путіна”.

