Потери РФ на 28 января: ВСУ уничтожили 690 оккупантов и 22 артсистемы
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали почти 700 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 28 января
- личного состава – около 1 236 570 (+690) человек,
- танков – 11 609 ед.,
- боевых бронированных машин – 23 958 (+4) ед.,
- артиллерийских систем – 36 713 (+22) ед.,
- РСЗО – 1 629 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 286 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 117 724 (+1 012) ед.,
- крылатых ракет – 4 205 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 102 (+77) ед.,
- специальной техники – 4 053 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 435-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
