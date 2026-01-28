Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували майже 700 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 28 січня

особового складу – близько 1 236 570 (+690) осіб,

танків – 11 609 од,

бойових броньованих машин – 23 958 (+4) од,

артилерійських систем – 36 713 (+22) од,

РСЗВ – 1 629 (+1) од,

засобів ППО – 1 286 од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 117 724 (+1 012) од,

крилатих ракет – 4 205 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 102 (+77) од,

спеціальної техніки – 4 053 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 435-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.