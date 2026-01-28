Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 28 січня: ЗСУ знищили 690 окупантів та 22 артсистеми
Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували майже 700 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 28 січня
- особового складу – близько 1 236 570 (+690) осіб,
- танків – 11 609 од,
- бойових броньованих машин – 23 958 (+4) од,
- артилерійських систем – 36 713 (+22) од,
- РСЗВ – 1 629 (+1) од,
- засобів ППО – 1 286 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 117 724 (+1 012) од,
- крилатих ракет – 4 205 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 102 (+77) од,
- спеціальної техніки – 4 053 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 435-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
