Украина вернула тела 1 000 павших защитников, погибших в войне с Россией.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Возвращение тел погибших воинов

По информации Координационного штаба, в Украину удалось вернуть тела 1 000 погибших защитников. Репатриация состоялась в рамках гуманитарных договоренностей.

Сейчас смотрят

В ближайшее время следователи и эксперты проведут идентификацию погибших. После завершения всех необходимых процедур тела передадут семьям для достойного захоронения.

Фото: Координационный штаб

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.