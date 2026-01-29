Украина вернула тела 1 000 павших защитников, погибших в войне с Россией.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Возвращение тел погибших воинов

По информации Координационного штаба, в Украину удалось вернуть тела 1 000 погибших защитников. Репатриация состоялась в рамках гуманитарных договоренностей.

В ближайшее время следователи и эксперты проведут идентификацию погибших. После завершения всех необходимых процедур тела передадут семьям для достойного захоронения.

повернення тіл. Фото: Координаційний штаб
повернення тіл. Фото: Координаційний штаб
повернення тіл. Фото: Координаційний штаб
Фото: Координационный штаб

