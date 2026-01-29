Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
В Украину вернули тела еще 1 000 погибших — Координационный штаб
Украина вернула тела 1 000 павших защитников, погибших в войне с Россией.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Возвращение тел погибших воинов
По информации Координационного штаба, в Украину удалось вернуть тела 1 000 погибших защитников. Репатриация состоялась в рамках гуманитарных договоренностей.
В ближайшее время следователи и эксперты проведут идентификацию погибших. После завершения всех необходимых процедур тела передадут семьям для достойного захоронения.
Фото: Координационный штаб
