Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что Россию планируют включить в черный список по отмыванию денег.

РФ хотят включить в черный список по отмыванию денег

Об этом она сообщила в четверг в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

– Позитивно то, что мы собираемся внести Россию в черный список отмывания денег, потому что они используют эти средства для финансирования этой войны. Я думаю, что любой способ давления на Россию для реальных переговоров хорош, и мы двигаемся вперед в этом направлении, – отметила Каллас.

Она также подчеркнула, что Россия продолжает обстреливать Украину, пытаясь лишить население базовых условий для жизни.

По словам Каллас, именно поэтому Европейский Союз обсуждает дальнейшую энергетическую поддержку Украины.

– Россияне продолжают бомбить украинцев, пытаясь их замораживать, чтобы они сдались, и именно поэтому мы обсуждаем энергетическую поддержку, которую мы можем им оказать, – сказала она, добавив, что “там надвигается гуманитарная катастрофа”.

В ходе заседания главы МИД стран ЕС также будут рассмотрены вопросы глобальной безопасности на перспективу 2026 года.

– Мы видим, что международный порядок, основанный на правилах, находится под большим давлением. Мы также видим, что трансатлантические связи уже не такие, как были, и все еще есть угрозы, такие как война России в Украине. У нас есть нестабильность на Ближнем Востоке. Есть многое обсудить, – объяснила Каллас.

Отдельным пунктом повестки дня станет ситуация на Ближнем Востоке, в частности, вопрос Ирана.

По словам Высокого представителя, министры планируют согласовать новые санкции и обсудить возможность признания Корпуса стражей исламской революции террористической организацией.

– Мы вносим новые санкции в список, и я также ожидаю, что мы договоримся о включении Корпуса стражей исламской революции в список террористов, – добавила она.

По словам Каллас, это поставит их в один ряд с Аль-Каидой, ХАМАС, ДАЭШ.

