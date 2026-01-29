Україна повернула тіла 1 000 полеглих захисників, які загинули у війні з Росією.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл полеглих воїнів

За інформацією Координаційного штабу, в Україну вдалося повернути тіла 1 000 полеглих захисників. Репатріація відбулася в межах гуманітарних домовленостей.

Зараз дивляться

Найближчим часом слідчі та експерти проведуть ідентифікацію загиблих. Після завершення всіх необхідних процедур тіла передадуть родинам для гідного поховання.

Фото: Координаційний штаб

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.