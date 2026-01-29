Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
До України повернули тіла ще 1 000 полеглих — Координаційний штаб
Україна повернула тіла 1 000 полеглих захисників, які загинули у війні з Росією.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Повернення тіл полеглих воїнів
За інформацією Координаційного штабу, в Україну вдалося повернути тіла 1 000 полеглих захисників. Репатріація відбулася в межах гуманітарних домовленостей.
Зараз дивляться
Найближчим часом слідчі та експерти проведуть ідентифікацію загиблих. Після завершення всіх необхідних процедур тіла передадуть родинам для гідного поховання.
Фото: Координаційний штаб
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.