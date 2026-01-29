За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 109 боевых столкновений.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 63 авиационных удара, сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4523 дрона-камикадзе и осуществил 2912 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 29 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 436-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

