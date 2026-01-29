Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 109 бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ. Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 63 авіаційні удари, скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4523 дронів-камікадзе та здійснив 2912 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 436-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

