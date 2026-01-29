Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 29 січня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 109 бойових зіткнень.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 63 авіаційні удари, скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4523 дронів-камікадзе та здійснив 2912 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Зараз дивляться
Карта бойових дій в Україні на 29 січня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 436-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.