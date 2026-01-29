В домах без отопления не выключают свет, оплату за тепло пересчитают — Кулуба
- Более 900 домов в Украине, из них – 613 в Киеве, остаются без отопления.
- Дома, где отсутствует теплоснабжение, не будут отключаться от электросети для компенсации отсутствия тепла.
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что дома, которые сейчас остаются без отопления, будут подключать к электроснабжению для компенсации отсутствия тепла.
Об этом он заявил во время брифинга в четверг, 29 января, пишет Суспільне.
В каких домах не отключают электроэнергию
По словам министра, в целом по Украине без отопления находятся более 900 домов, из них 613 — в Киеве.
Министр отметил, что для восстановления теплоснабжения был сформирован план ремонтных работ, выполнение которого контролирует специальный штаб под председательством министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Кулеба сообщил, что уже принято решение о подключении домов, которые остаются без отопления.
— За последние два дня все дома, которые можно было подключить к энергоснабжению там, где нет тепла, включены, и люди имеют электричество без отключений. Таким образом им компенсируется отсутствие тепла, — сказал Кулеба.
Он добавил, что часть домов запитаны от ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6, где в настоящее время продолжаются восстановительные работы.
Также министр сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил подготовить решение о начислениях и оплатах за коммунальные услуги за январь для жителей Киева.
Напомним, с полуночи 29 января в Киеве начали действовать индивидуальные графики включений света, которые жители каждого дома могут проверить отдельно. Предыдущие графики отключений и очереди в столице не применяются.