Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что дома, которые сейчас остаются без отопления, будут подключать к электроснабжению для компенсации отсутствия тепла.

Об этом он заявил во время брифинга в четверг, 29 января, пишет Суспільне.

В каких домах не отключают электроэнергию

По словам министра, в целом по Украине без отопления находятся более 900 домов, из них 613 — в Киеве.

Министр отметил, что для восстановления теплоснабжения был сформирован план ремонтных работ, выполнение которого контролирует специальный штаб под председательством министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Кулеба сообщил, что уже принято решение о подключении домов, которые остаются без отопления.

— За последние два дня все дома, которые можно было подключить к энергоснабжению там, где нет тепла, включены, и люди имеют электричество без отключений. Таким образом им компенсируется отсутствие тепла, — сказал Кулеба.

Он добавил, что часть домов запитаны от ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6, где в настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Также министр сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил подготовить решение о начислениях и оплатах за коммунальные услуги за январь для жителей Киева.

Напомним, с полуночи 29 января в Киеве начали действовать индивидуальные графики включений света, которые жители каждого дома могут проверить отдельно. Предыдущие графики отключений и очереди в столице не применяются.

