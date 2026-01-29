По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в течение 1–3 февраля в Украине ожидаются сильные морозы.

Об этом предупреждают в ГСЧС.

Сильные морозы в Украине

По данным синоптиков, ночью, кроме Закарпатья и южной части, температура упадет до -20-27°C в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В Киеве ночная температура будет колебаться от -20°C до -25°C.

Днем прогнозируется -15-22°C мороза.

Синоптики предупреждают, что местами мороз достигнет отметки -30°C.

По данным Укргидрометцентра, сильные морозы начнут спадать 4 и 5 февраля — ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада.

В ГСЧС также отмечают, что 29 января до конца дня в Киеве и Киевской области сохранится туман с видимостью 200-500 м. Спасатели призывают водителей и пешеходов быть внимательными.

Сколько продлятся морозы в Украине

По словам синоптика Натальи Диденко, с 30 января в Украине начнется похолодание. В течение суток ожидается -2-8°C.

Теплее будет на юге и юго-востоке страны, +1+5°C. На Левобережье ожидается мокрый снег и дождь, а в северной части — местами снег.

В Киеве 30 января ожидаются морозы до -5-8°C и гололедица.

— В течение 1-4 февраля ожидается пик морозов, которые могут составить в ночные часы -20-28°C и местами ниже. Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев. В Киеве пик мороза ожидается 1-2 февраля, — сообщила синоптик.

Источник : ГСЧС

