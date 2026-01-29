Американський президент Дональд Трамп заявив, що попросив кремлівського диктатора Володимира Путіна не бити по Києву та інших українських містах протягом тижня, і Путін начебто погодився.

Про це Трамп заявив під час засідання з членами адміністрації, повідомляє Deutsche Welle.

Заклик до Путіна не атакувати

Російська армія регулярно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, особливо під час холодних зим.

– Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня, і він погодився на це, – сказав Трамп під час засідання, пояснивши своє прохання надзвичайною холоднечею.

У Росії не прокоментували припинення атак, а із заяви Трампа не зрозуміло, про які міста йдеться.

— Багато людей казали: Це марний дзвінок. Ти цього не отримаєш. А він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили, — сказав Трамп.

За даними Укргідрометцентру, від завтра після потепління температура повітря знову опускатиметься, а з 1 лютого вночі очікують сильні морози до -27°C, а місцями й до -30°C. Такі температури триматимуться впродовж чотирьох днів.

За останніми даними мера Києва Віталія Кличка, у столиці без тепла наразі 454 житлових будинки. Більшість із них — на Троєщині. Сьогодні у цьому районі підключили до опалення понад 100 будинків.

З опівночі 29 січня в Києві почали діяти індивідуальні графіки вимкнень світла, які можна перевірити по кожному будинку окремо. Попередні графіки відключень та черги в столиці не застосовуються.

Джерело : Deutsche Welle

