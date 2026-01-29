Трамп заявив, що попросив Путіна тиждень не атакувати українські міста
- Трамп заявив, що звернувся до Путіна з проханням не обстрілювати Київ та інші міста.
- За словами президента США, Путін нібито погодився на тижневу паузу.
- У Кремлі інформацію про припинення атак не підтвердили.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що попросив кремлівського диктатора Володимира Путіна не бити по Києву та інших українських містах протягом тижня, і Путін начебто погодився.
Про це Трамп заявив під час засідання з членами адміністрації, повідомляє Deutsche Welle.
Заклик до Путіна не атакувати
Російська армія регулярно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, особливо під час холодних зим.
– Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня, і він погодився на це, – сказав Трамп під час засідання, пояснивши своє прохання надзвичайною холоднечею.
У Росії не прокоментували припинення атак, а із заяви Трампа не зрозуміло, про які міста йдеться.
— Багато людей казали: Це марний дзвінок. Ти цього не отримаєш. А він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили, — сказав Трамп.
За даними Укргідрометцентру, від завтра після потепління температура повітря знову опускатиметься, а з 1 лютого вночі очікують сильні морози до -27°C, а місцями й до -30°C. Такі температури триматимуться впродовж чотирьох днів.
За останніми даними мера Києва Віталія Кличка, у столиці без тепла наразі 454 житлових будинки. Більшість із них — на Троєщині. Сьогодні у цьому районі підключили до опалення понад 100 будинків.
З опівночі 29 січня в Києві почали діяти індивідуальні графіки вимкнень світла, які можна перевірити по кожному будинку окремо. Попередні графіки відключень та черги в столиці не застосовуються.