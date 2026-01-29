Президент Владимир Зеленский подписал документ об изменениях в Закон Украины О государственной службе относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Документ упорядочивает систему оплаты труда на государственной службе, делает ее более прозрачной, справедливой, эффективной и исключает чрезмерные выплаты.

В 2026 году надбавка за ранг государственного служащего в Украине остается составляющей постоянной части заработной платы, которая также включает должностной оклад и надбавку за выслугу лет. Согласно действующему законодательству, эта постоянная часть должна составлять не менее 70% общей заработной платы госслужащего и вариативную — не более 30%.

Заработная плата государственного служащего государственного органа, прошедшего классификацию должностей государственной службы состоит из:

должностного оклада;

надбавки за ранг государственного служащего;

надбавки за выслугу лет;

месячной или квартальной премии;

компенсации за дополнительную нагрузку и компенсации по вакантной должности;

денежной помощи, начисляемой с предоставлением основного ежегодного оплачиваемого отпуска;

материальной помощи по решению социально-бытовых вопросов;

других доплат, предусмотренных законами Украины.

Узнаем, какая доплата за ранг государственного служащего в 2026 году — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

Ранги государственных служащих: что это и какие бывают

Ранги государственным служащим присваиваются в соответствии с занимаемой должностью, уровнем профессиональной квалификации и результатами работы. При приеме на государственную службу служащему присваивается ранг в пределах соответствующей категории должностей, а в случае установления испытательного срока — после его окончания.

Для присвоения очередного ранга в пределах соответствующей категории должности государственный служащий должен успешно отработать на занимаемой должности два года. Очередной ранг государственному служащему может быть назначен досрочно, в пределах соответствующей категории должностей, за выполнение особо ответственных заданий.

За добросовестный труд государственному служащему при выходе на пенсию может быть присвоен очередной ранг вне соответствующей категории должностей.

Соответствующая запись о присвоении, изменении и лишение ранга обиться в трудовой книжке государственного служащего. Стоит отметить, что лишение ранга возможно только по решению суда.

Ранги государственным служащим присваиваются в зависимости от категорий занимаемых ими должностей государственной службы. Все должности государственной службы делятся на три категории — А, Б и В.

Всего установлено 9 рангов государственных служащих — от низшего 9 ранга, до 1 — высшего ранга.

Государственным служащим, занимающим должности государственной службы категории А, могут быть присвоены — 3, 2, 1 ранги.

Государственным служащим, занимающим должности государственной службы категории Б, могут быть присвоены — 6, 5, 4 или 3 ранг.

Государственным служащим, занимающим должности государственной службы категории Б, могут быть присвоены — 9, 8, 7 или 6 ранг.

Ранги, соответствующие должностям первой категории, присваиваются Президентом Украины.

Ранги, соответствующие должностям второй категории, присваиваются Кабинетом Министров Украины, кроме рангов, присваиваемых государственным служащим, которые являются работниками Верховной Рады Украины.

Ранги, соответствующие должностям второй категории, государственным служащим, работникам Верховной Рады Украины присваиваются Председателем Верховной Рады Украины.

Ранги, соответствующие должностям с третьей до седьмой категорий, присваиваются руководителем государственного органа, в системе которого работает государственный служащий.

Надбавка за ранг государственного служащего: какая сумма начисляется

Наличие присвоенного ранга дает государственному служащему право на установление и получение надбавки за ранг к должностному окладу, размер которой определяет Кабинет Министров Украины при утверждении схемы должностных окладов на должностях государственной службы.

В 2026 году оплата труда госслужащих госорганов, которые провели классификацию должностей, осуществляется в соответствии с Приказом № 164-25 Об утверждении Методики проведения классификации должностей государственной службы.

Размер надбавок к должностным окладам за ранги государственных служащих определяется постановлением Кабинета Министров Украины О вопросе оплаты труда работников государственных органов № 15.

Согласно документу, размер надбавок к должностным окладам за ранги государственных служащих составляет:

1 ранг — 1000 грн;

2 ранг — 900 грн;

3 ранг — 800 грн;

4 ранг — 700 грн;

5 ранг — 600 грн;

6 ранг — 500 грн;

7 ранг — 400 грн;

8 ранг — 300 грн;

9 ранг — 200 грн.

