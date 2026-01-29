Президент Володимир Зеленський підписав документ про зміни до Закону України Про державну службу щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Документ впорядковує систему оплати праці на державній службі, робить її прозорішою, справедливішою, ефективнішою та унеможливлює надмірні виплати.

У 2026 році надбавка за ранг державного службовця в Україні залишається складовою сталої частини заробітної плати, яка також включає посадовий оклад і надбавку за вислугу років. Згідно з чинним законодавством, ця стала частина має становити не менше 70% загальної заробітної плати держслужбовця та варіативну — не більше 30%.

Заробітна плата державного службовця державного органу, який пройшов класифікацію посад державної служби, складається з:

Зараз дивляться

посадового окладу;

надбавки за ранг державного службовця;

надбавки за вислугу років;

місячної або квартальної премії;

компенсації за додаткове навантаження та компенсації за вакантною посадою;

грошової допомоги, що нараховується з наданням основної щорічної оплачуваної відпустки;

матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань;

інших доплат, передбачених законами України.

Дізнаймося, яка доплата за ранг державного службовця у 2026 році — читайте детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Ранги державних службовців: що це та які бувають

Ранги державним службовцям присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи. При прийнятті на державну службу службовцю присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад, а в разі встановлення випробувального терміну — після його закінчення.

Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді два роки. Черговий ранг державному службовцю може бути призначений достроково, в межах відповідної категорії посад, за виконання особливо відповідальних завдань .

За сумлінну працю державному службовцю при виході на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

Відповідний запис про присвоєння, зміну і позбавлення рангу обиться у трудовій книжці державного службовця. Варто зазначити, що позбавлення рангу можливе лише за вироком суду.

Ранги державним службовцям присвоюються залежно від категорій займаних ними посад державної служби. Всі посади державної служби поділяються на три категорії — А, Б та В.

Загалом встановлено 9 рангів державних службовців — від нижчого 9 рангу, до 1 — вищого рангу.

Державним службовцям, які обіймають посади державної служби категорії А, можуть бути присвоєні — 3, 2, 1 ранги. Державним службовцям, які обіймають посади державної служби категорії Б, можуть бути присвоєні — 6, 5, 4 або 3 ранг. Державним службовцям, які обіймають посади державної служби категорії Б, можуть бути присвоєні — 9, 8, 7 або 6 ранг.

Ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України.

Ранги, які відповідають посадам другої категорії, присвоюються Кабінетом Міністрів України, крім рангів, що присвоюються державним службовцям, які є працівниками Верховної Ради України.

Ранги, що відповідають посадам другої категорії, державним службовцям, працівникам Верховної Ради України присвоюються Головою Верховної Ради України.

Ранги, які відповідають посадам з третьої до сьомої категорій, присвоюються керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець.

Надбавка за ранг державного службовця: яка сума нараховується

Наявність присвоєного рангу надає державному службовцю право на встановлення і отримання надбавки за ранг до посадового окладу, розмір якої визначає Кабінет Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.

У 2026 році оплата праці держслужбовців держорганів, які провели класифікацію посад, здійснюється згідно з Наказом Про затвердження Методики проведення класифікації посад державної служби

Розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців визначається постановою Кабінету Міністрів України Про питання оплати праці працівників державних органів № 15.

Згідно з документом, розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців становить:

1 ранг — 1000 грн;

2 ранг — 900 грн;

3 ранг — 800 грн;

4 ранг — 700 грн;

5 ранг — 600 грн;

6 ранг — 500 грн;

7 ранг — 400 грн;

8 ранг — 300 грн;

9 ранг — 200 грн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.