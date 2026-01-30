Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает нереалистической встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

В то же время публично пригласил его приехать в Киев, если тот на это решится.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Сейчас смотрят

Зеленский пригласил Путина в Киев

Зеленский подчеркнул, что формат переговоров в столице страны-агрессора неприемлем так же, как и сама идея такой встречи, в то же время предложил альтернативу – приезд Путина в Киев.

– Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же, как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, – сказал Зеленский во время встречи с журналистами.

Президент подчеркнул, что Украина настроена серьезно по завершению войны и готова рассматривать любой реальный формат встречи лидеров, который может дать результат, даже если он не гарантирован.

По его словам, даже прямой диалог имел больше смысла, чем текущее положение дел.

Зеленский также отметил, что Украина традиционно выступает за участие европейских партнеров в процессе, хотя не уверен, что все стороны поддержат такой формат на уровне лидеров.

– Не по гарантиям безопасности, например, а именно по особо сложным вопросам. Я всегда говорил: я готов на любой работающий формат по окончанию войны. Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно, и совершенно понятно почему – потому что это государства, одно из которых является агрессором, начавшим и ведущим войну против нас, убивающим нас, а другая страна является ее партнером в этих действиях, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что вопросы сложных переговоров касаются не гарантий безопасности, а скорее ключевых политических решений по завершению войны.

Ранее российские медиа распространили заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который, комментируя возможную встречу Зеленского и Путина, заявил, что российская сторона рассматривает именно Москву как место для переговоров, и отверг обсуждение альтернативных вариантов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.