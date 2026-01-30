Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає нереалістичною зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

Водночас публічно запросив його приїхати до Києва, якщо той на це зважиться.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

Зараз дивляться

Зеленський запросив Путіна у Київ

Зеленський підкреслив, що формат переговорів у столиці країни-агресора є неприйнятним так само, як і сама ідея такої зустрічі, натомість запропонував альтернативу – приїзд Путіна до Києва.

– Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно, – сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Президент наголосив, що Україна налаштована серйозно щодо завершення війни і готова розглядати будь-який реальний формат зустрічі лідерів, який може дати результат, навіть якщо він не гарантований.

За його словами, навіть прямий діалог мав би більше сенсу, ніж поточний стан справ.

Зеленський також зазначив, що Україна традиційно виступає за участь європейських партнерів у процесі, хоча не впевнений, що всі сторони підтримають такий формат саме на рівні лідерів.

– Не щодо гарантій безпеки, наприклад, а саме щодо особливо складних питань. Я завжди казав: я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. Але в Москві і в Білорусі це просто неможливо, і абсолютно зрозуміло чому – тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що питання складних переговорів стосуються не гарантій безпеки, а радше ключових політичних рішень щодо завершення війни.

Раніше російські медіа поширили заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, який, коментуючи можливу зустріч Зеленського і Путіна, заявив, що російська сторона розглядає саме Москву як місце для переговорів, і відкинув обговорення альтернативних варіантів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.