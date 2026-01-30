Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямых договоренностей между Украиной и Россией по энергетическому перемирию не было, однако Киев готов к зеркальным деэскалационным шагам.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с журналистами.

Зеленский об энергетическом перемирии с Россией

По словам президента, во время переговоров в Абу-Даби обсуждались различные чувствительные вопросы, а американская сторона отдельно поднимала тему деэскалации.

Зеленский отметил, что США предложили демонстрировать шаги с обеих сторон по неиспользованию дальнобойных средств поражения, чтобы создать больше пространства для дипломатии.

Президент отметил, что украинская переговорная группа консультировалась с ним и Украина готова придерживаться зеркального принципа.

– Если Россия не будет бить по нам, мы не будем совершать соответствующие шаги. Это возможность, а не договоренность, – подчеркнул Зеленский.

Он также уточнил, что на данный момент не существует никакого официального соглашения о прекращении огня.

– Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было, – добавил президент.

О каких объектах энергетики идет речь

Зеленский пояснил, что речь идет обо всех объектах энергетической инфраструктуры.

– Если Россия не бьет по нашей энергетике – генерирующей или любой другой – мы не будем бить по их энергетике, – отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает все реальные инициативы США, направленные на деэскалацию и дипломатическое урегулирование войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина временно прекратить удары по Киеву и другим украинским городам во время сильных морозов.

По словам Трампа, Путин якобы согласился на недельный перерыв в обстрелах. В то же время в Кремле официально не подтвердили существование таких договоренностей, а детали возможного моратория остаются неясными.

