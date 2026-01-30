Первая партия, в которой почти 60 генераторов, от мэрии и общины Варшавы уже в Киеве.

В Киев поступила партия генераторов с Польши

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, следующая партия прибудет в ближайшие дни.

— В целом польская столица отправила 90 генераторов (большинство из них – дизельные) разной мощности – от 10 до 64 кВт. Эти источники резервного питания позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов, заведений социальной сферы, жилых домов, – написал он в Telegram.

По его словам, генераторы уже начали развозить в некоторые районы Киева – в частности для заживления оборудования домов, где есть проблемы с восстановлением теплоснабжения.

— Мэр города-побратима Киева – Варшавы, Рафал Тшасковский сам мне позвонил по телефону, предложил помощь и поляки оперативно отправили оборудование. Спасибо мэру Варшавы и нашим польским друзьям за эту крайне необходимую помощь в условиях энергетического кризиса! – отметил мэр.

Он напомнил, что в начале этой недели столица получила от Польши 130 генераторов разной мощности, средства на них собирали польские волонтеры. За 10 дней 60 тыс. поляков пожертвовали почти 2 млн евро.

В понедельник была доставлена ​​первая партия генераторов, приобретенных на благотворительные деньги, в ближайшее время ожидается следующая.

Фото: Виталий Кличко

