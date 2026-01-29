Украина в рамках зимнего пакета экстренной поддержки в размере €120 млн получила от Германии первую партию энергетического оборудования.

Украина получила от Германии энергетическое оборудование

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Германия передала Украине первую партию энергетического оборудования.

– Совместно с послом Германии Гайко Томсом встретили первую поставку, в том числе две когенерационные установки, генераторы и другую критически необходимую технику. Это поможет обеспечить светом и теплом более 86 тысяч человек в Киеве, заживить жилые дома, больницы, детские сады и школы. Оборудование уже в работе, – сообщила она.

По ее словам, еще 41 когенерационная установка общей мощностью 40,8 МВт и 76 модульных котельных прибудут в Украину в ближайшее время. Свириденко подчеркнула, что это обеспечит светом и теплом миллионы людей по всей стране.

В пакет экстренной поддержки войдут 300 солнечных станций, 375 батарей для резервного электроснабжения, 15 мобильных гибридных генераторов, 10 пеллетных систем отопления, 45 единиц строительной техники для срочных ремонтных работ.

Напомним, что этой зимой Германия также предоставила €60 млн на гуманитарные нужды и внесла €167 млн ​​взноса в Фонд поддержки энергетики, который Украина получила в декабре.

– Во времена, когда враг ежедневно разрушает энергетическую инфраструктуру и цинично пытается погрузить города в холод и тьму, своевременная помощь наших партнеров помогает обеспечить потребности людей, – добавила она.

Свириденко поблагодарила правительство страны за помощь в этот сложный период и подчеркнула, что Германия является одним из крупнейших поставщиков поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения.

