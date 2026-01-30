Перша партія у майже 60 генераторів від мерії та громади Варшави вже у Києві.

До Києва надійшла партія генераторів від Польщі

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, наступна партія прибуде найближчими днями.

– Загалом польська столиця відправила 90 генераторів (більшість із них – дизельні) різної потужності – від 10 до 64 кВТ. Ці джерела резервного живлення дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери, житлових будинків, – написав він у Telegram.

За його словами, генератори вже почали розвозити у деякі райони Києва – зокрема, для заживлення обладнання будинків, де проблеми з відновленням теплопостачання.

– Мер міста-побратима Києва – Варшави, Рафал Тшасковський сам мені зателефонував, запропонував допомогу й поляки оперативно відправили обладнання. Дякую меру Варшави та нашим польським друзям за цю вкрай необхідну допомогу в умовах енергетичної кризи! – відзначив мер.

Він нагадав, що на початку цього тижня столиця отримала також від Польщі 130 генераторів різної потужності, кошти на них збирали польські волонтери. За 10 днів 60 тис. поляків пожертвували майже 2 млн євро.

У понеділок була доставлена перша партія генераторів, придбаних на благодійні гроші, найближчим часом очікується наступна.

Фото: Віталій Кличко

