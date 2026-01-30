Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об академической честности.

Зеленский подписал закон об академической честности

Законопроект №10392 определяет виды нарушений и наказания за несоблюдение академической честности, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Так, в документе прописаны следующие виды нарушений академической честности:

отчуждение авторства;

академический плагиат;

приписывание авторства;

самоплагиат;

фабрикация;

фальсификация;

недобросовестная оценка результатов исследования;

несамостоятельное выполнение задания;

несанкционированная помощь;

академический саботаж;

склонность к нарушению академической честности;

институциональные нарушения академической честности.

В случае нарушения академической честности предусмотрены:

воспитательные меры (предупреждения);

привлечение к академической и/или дисциплинарной ответственности (повторное выполнение работы или оценки, лишение стипендии и льгот, запрет на участие в программах академической мобильности);

реагирование на нарушения академической честности при проведении конкурсов (запрет на участие в соревнованиях);

меры институционального реагирования (отстранение от учебы или лишение ученых степеней и званий).

Если лицу была присвоена ученая степень о высшем образовании на основании квалификационной работы, признанной академическим плагиатом, фабрикацией или фальсификацией, она будет анулирована.

Педагогическим и научным работникам могут запретить руководить научными работами, брать участие в грантах или аттестациях, а также ограничить их профессиональную деятельность. При этом в течение года лица, привлеченные к академической ответственности, не смогут претендовать на присвоение преподавательских или ученых званий.

Образовательные и научные учреждения, где выявлены случаи недобросовестности, в случае систематического бездействия могут лишиться аккредитации или лицензии.

