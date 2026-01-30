Зеленский подписал закон об академической честности: что известно
- Владимир Зеленский подписал закон об академической честности.
- В документе определены виды нарушений — в частности, плагиат, фальсификация, присвоение авторства и не только, а также ответственность за них.
- За серьезные нарушения могут быть отозваны дипломы, а учебные заведения даже могут лишить аккредитации.
Законопроект №10392 определяет виды нарушений и наказания за несоблюдение академической честности, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Так, в документе прописаны следующие виды нарушений академической честности:
- отчуждение авторства;
- академический плагиат;
- приписывание авторства;
- самоплагиат;
- фабрикация;
- фальсификация;
- недобросовестная оценка результатов исследования;
- несамостоятельное выполнение задания;
- несанкционированная помощь;
- академический саботаж;
- склонность к нарушению академической честности;
- институциональные нарушения академической честности.
В случае нарушения академической честности предусмотрены:
- воспитательные меры (предупреждения);
- привлечение к академической и/или дисциплинарной ответственности (повторное выполнение работы или оценки, лишение стипендии и льгот, запрет на участие в программах академической мобильности);
- реагирование на нарушения академической честности при проведении конкурсов (запрет на участие в соревнованиях);
- меры институционального реагирования (отстранение от учебы или лишение ученых степеней и званий).
Если лицу была присвоена ученая степень о высшем образовании на основании квалификационной работы, признанной академическим плагиатом, фабрикацией или фальсификацией, она будет анулирована.
Педагогическим и научным работникам могут запретить руководить научными работами, брать участие в грантах или аттестациях, а также ограничить их профессиональную деятельность. При этом в течение года лица, привлеченные к академической ответственности, не смогут претендовать на присвоение преподавательских или ученых званий.
Образовательные и научные учреждения, где выявлены случаи недобросовестности, в случае систематического бездействия могут лишиться аккредитации или лицензии.