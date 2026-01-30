Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об академической честности.

Зеленский подписал закон об академической честности

Законопроект №10392 определяет виды нарушений и наказания за несоблюдение академической честности, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Так, в документе прописаны следующие виды нарушений академической честности:

  • отчуждение авторства;
  • академический плагиат;
  • приписывание авторства;
  • самоплагиат;
  • фабрикация;
  • фальсификация;
  • недобросовестная оценка результатов исследования;
  • несамостоятельное выполнение задания;
  • несанкционированная помощь;
  • академический саботаж;
  • склонность к нарушению академической честности;
  • институциональные нарушения академической честности.

В случае нарушения академической честности предусмотрены:

  • воспитательные меры (предупреждения);
  • привлечение к академической и/или дисциплинарной ответственности (повторное выполнение работы или оценки, лишение стипендии и льгот, запрет на участие в программах академической мобильности);
  • реагирование на нарушения академической честности при проведении конкурсов (запрет на участие в соревнованиях);
  • меры институционального реагирования (отстранение от учебы или лишение ученых степеней и званий).

Если лицу была присвоена ученая степень о высшем образовании на основании квалификационной работы, признанной академическим плагиатом, фабрикацией или фальсификацией, она будет анулирована.

Педагогическим и научным работникам могут запретить руководить научными работами, брать участие в грантах или аттестациях, а также ограничить их профессиональную деятельность. При этом в течение года лица, привлеченные к академической ответственности, не смогут претендовать на присвоение преподавательских или ученых званий.

Образовательные и научные учреждения, где выявлены случаи недобросовестности, в случае систематического бездействия могут лишиться аккредитации или лицензии.

