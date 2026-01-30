Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про академічну доброчесність.

Зеленський підписав закон про академічну доброчесність

Законопроєкт №10392 визначає види порушень та покарання за недотримання академічної доброчесності, йдеться на сайті Верховної Ради України,

Так, у документ прописані такі види порушень академічної доброчесності:

  • відчуження авторства;
  • академічний плагіат;
  • приписування авторства;
  • самоплагіат;
  • фабрикація;
  • фальсифікація;
  • недоброчесне оцінювання результатів навчання;
  • несамостійне виконання завдання;
  • недозволена допомога;
  • академічний саботаж;
  • схиляння до порушення академічної доброчесності;
  • інституційні порушення академічної доброчесності.

У разі порушення академічної доброчесності передбачаються:

  • виховні заходи (попередження);
  • притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності (повторне виконання роботи чи оцінювання, позбавлення стипендій і пільг, заборона участі в програмах академічної мобільності);
  • реагування на порушення академічної доброчесності у проведенні конкурсів (заборона участі в конкурсах);
  • інституційні заходи реагування (відрахування з навчання або позбавлення наукових ступенів і звань).

Якщо особі було присуджено ступінь вищої освіти на підставі кваліфікаційної роботи, яка виявилась академічним плагіатом, фабрикацією чи фальсифікацією, то її буде анульовано.

Педагогічним і науковим працівниками можуть заборонити керувати науковими роботами, брати участь у грантах чи атестаціях, обмежити професійну діяльність. Водночас протягом року особи, які були притягнуті до академічної відповідальності, не зможуть претендувати на отримання педагогічних чи вчених звань.

Заклади освіти й наукові установи, де виявлять випадки недоброчесності, у випадку системної бездіяльності можуть втратити акредитації чи ліцензію.

