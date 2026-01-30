Зеленський підписав закон про академічну доброчесність: що відомо
- Володимир Зеленський підписав закон про академічну доброчесність. Документ визначає види порушень — зокрема плагіат, фальсифікацію, приписування авторства тощо— і відповідальність за них.
- За серйозні порушення можуть позбавляти ступенів і навіть акредитації закладів освіти.
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про академічну доброчесність.
Законопроєкт №10392 визначає види порушень та покарання за недотримання академічної доброчесності, йдеться на сайті Верховної Ради України,
Так, у документ прописані такі види порушень академічної доброчесності:
- відчуження авторства;
- академічний плагіат;
- приписування авторства;
- самоплагіат;
- фабрикація;
- фальсифікація;
- недоброчесне оцінювання результатів навчання;
- несамостійне виконання завдання;
- недозволена допомога;
- академічний саботаж;
- схиляння до порушення академічної доброчесності;
- інституційні порушення академічної доброчесності.
У разі порушення академічної доброчесності передбачаються:
- виховні заходи (попередження);
- притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності (повторне виконання роботи чи оцінювання, позбавлення стипендій і пільг, заборона участі в програмах академічної мобільності);
- реагування на порушення академічної доброчесності у проведенні конкурсів (заборона участі в конкурсах);
- інституційні заходи реагування (відрахування з навчання або позбавлення наукових ступенів і звань).
Якщо особі було присуджено ступінь вищої освіти на підставі кваліфікаційної роботи, яка виявилась академічним плагіатом, фабрикацією чи фальсифікацією, то її буде анульовано.
Педагогічним і науковим працівниками можуть заборонити керувати науковими роботами, брати участь у грантах чи атестаціях, обмежити професійну діяльність. Водночас протягом року особи, які були притягнуті до академічної відповідальності, не зможуть претендувати на отримання педагогічних чи вчених звань.
Заклади освіти й наукові установи, де виявлять випадки недоброчесності, у випадку системної бездіяльності можуть втратити акредитації чи ліцензію.