Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про академічну доброчесність.

Зеленський підписав закон про академічну доброчесність

Законопроєкт №10392 визначає види порушень та покарання за недотримання академічної доброчесності, йдеться на сайті Верховної Ради України,

Так, у документ прописані такі види порушень академічної доброчесності:

відчуження авторства;

академічний плагіат;

приписування авторства;

самоплагіат;

фабрикація;

фальсифікація;

недоброчесне оцінювання результатів навчання;

несамостійне виконання завдання;

недозволена допомога;

академічний саботаж;

схиляння до порушення академічної доброчесності;

інституційні порушення академічної доброчесності.

У разі порушення академічної доброчесності передбачаються:

виховні заходи (попередження);

притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності (повторне виконання роботи чи оцінювання, позбавлення стипендій і пільг, заборона участі в програмах академічної мобільності);

реагування на порушення академічної доброчесності у проведенні конкурсів (заборона участі в конкурсах);

інституційні заходи реагування (відрахування з навчання або позбавлення наукових ступенів і звань).

Якщо особі було присуджено ступінь вищої освіти на підставі кваліфікаційної роботи, яка виявилась академічним плагіатом, фабрикацією чи фальсифікацією, то її буде анульовано.

Педагогічним і науковим працівниками можуть заборонити керувати науковими роботами, брати участь у грантах чи атестаціях, обмежити професійну діяльність. Водночас протягом року особи, які були притягнуті до академічної відповідальності, не зможуть претендувати на отримання педагогічних чи вчених звань.

Заклади освіти й наукові установи, де виявлять випадки недоброчесності, у випадку системної бездіяльності можуть втратити акредитації чи ліцензію.

