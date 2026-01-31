Сьогодні, 31 січня, у українській енергосистемі сталося технологічне порушення, яке супроводжувалося одночасним відключенням лінії електропередачі між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії між західною та центральною частинами України.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Вимкнення електроенергії в Україні 31 січня: що відомо

За словами Дениса Шмигаля, сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Це спричинило каскадні вимкнення в мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, розвантажені блоки атомних електростанцій.

Станом на зараз у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях застосовані аварійні відключення світла. Фахівці Укренерго працюють над відновленням електропостачання.

— Протягом найближчих годин світло відновлять, — сказав Денис Шмигаль.

Ситуація в регіонах України

Так, у Вінниці зупинили водопостачання. У КП Вінницяобленерго зазначили, що через повну відсутність електроенергії зупинилась головна водопровідна станція Вінниці: все місто наразі без води.

– Станом 12:00 електропостачання відновили. Розпочато перезапуск головної водопровідної станції, – наголосили у Вінницькій міськраді.

На повне відновлення водопостачання в усіх мікрорайонах міста знадобиться щонайменше 5–6 годин.

Частина районів Харкова перебуває без світла після стрибків напруги. Дві з трьох гілок харківського метро не курсують, також у зв’язку з відсутністю напруги тимчасово не працює електротранспорт.

31 січня у Києва та Київській області застосовані екстрені вимкнення світла.

На Одещині, Дніпропетровщині також у Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях застосовані екстрені відключення світла, повідомили в Укренерго.

Ситуація на Укрзалізниці

31 січня в Укрзалізниці повідомили, що ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через вимкнення зовнішнього живлення, стабілізовано.

— Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах — поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені, — наголосили в УЗ.

На вокзалах є світло та опалення, працюють пункти обігріву.

Київська кільцева електричка Kyiv City Express відновив рух. Орієнтовні затримки руху складають 20–30 хвилин.

Метро Києва та Харкова

Вранці у Києва зупинили рух поїздів метро через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену зараз можуть працювати як укриття – на резервному живленні станцій.

Харківський метрополітен о 10:52 повідомив, що з технічних причин рух поїздів метрополітену зупинено. За пів години рух поїздів Хододногірсько-заводською лінією відновили, але зі збільшеними інтервалами. Наразі інтервали руху поїздів складають 25-30 хв.

Проблеми зі світлом у Молдові

Через серйозні проблеми в електромережі в Україні вранці о 10:42 впала напруга на лінії Isaccea-Vulc ănešti-MGRES, що спричинило вимкнення електросистеми.

– Оператор електротранспортної системи Moldelectrica працює над виправленням ситуації, в деяких місцях напруга вже відновлена, – заявив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту.

