Каскадні вимкнення світла в Україні: яка ситуація в областях та де не діють графіки
- 31 січня о 10:42 сталася аварія в енергосистемі України.
- Одночасно відключилися ЛЕП між Румунією та Молдовою і між заходом та центром України.
- Аварійні відключення застосовані в Києві та кількох областях України.
Сьогодні, 31 січня, у українській енергосистемі сталося технологічне порушення, яке супроводжувалося одночасним відключенням лінії електропередачі між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії між західною та центральною частинами України.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Вимкнення електроенергії в Україні 31 січня: що відомо
За словами Дениса Шмигаля, сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.
Це спричинило каскадні вимкнення в мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, розвантажені блоки атомних електростанцій.
Станом на зараз у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях застосовані аварійні відключення світла. Фахівці Укренерго працюють над відновленням електропостачання.
— Протягом найближчих годин світло відновлять, — сказав Денис Шмигаль.
Ситуація в регіонах України
Так, у Вінниці зупинили водопостачання. У КП Вінницяобленерго зазначили, що через повну відсутність електроенергії зупинилась головна водопровідна станція Вінниці: все місто наразі без води.
– Станом 12:00 електропостачання відновили. Розпочато перезапуск головної водопровідної станції, – наголосили у Вінницькій міськраді.
На повне відновлення водопостачання в усіх мікрорайонах міста знадобиться щонайменше 5–6 годин.
Частина районів Харкова перебуває без світла після стрибків напруги. Дві з трьох гілок харківського метро не курсують, також у зв’язку з відсутністю напруги тимчасово не працює електротранспорт.
31 січня у Києва та Київській області застосовані екстрені вимкнення світла.
На Одещині, Дніпропетровщині також у Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях застосовані екстрені відключення світла, повідомили в Укренерго.
Ситуація на Укрзалізниці
31 січня в Укрзалізниці повідомили, що ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через вимкнення зовнішнього живлення, стабілізовано.
— Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах — поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені, — наголосили в УЗ.
На вокзалах є світло та опалення, працюють пункти обігріву.
Київська кільцева електричка Kyiv City Express відновив рух. Орієнтовні затримки руху складають 20–30 хвилин.
Метро Києва та Харкова
Вранці у Києва зупинили рух поїздів метро через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену зараз можуть працювати як укриття – на резервному живленні станцій.
Харківський метрополітен о 10:52 повідомив, що з технічних причин рух поїздів метрополітену зупинено. За пів години рух поїздів Хододногірсько-заводською лінією відновили, але зі збільшеними інтервалами. Наразі інтервали руху поїздів складають 25-30 хв.
Проблеми зі світлом у Молдові
Через серйозні проблеми в електромережі в Україні вранці о 10:42 впала напруга на лінії Isaccea-Vulc ănešti-MGRES, що спричинило вимкнення електросистеми.
– Оператор електротранспортної системи Moldelectrica працює над виправленням ситуації, в деяких місцях напруга вже відновлена, – заявив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту.