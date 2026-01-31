Сегодня, 31 января, в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Экстренные отключения света в Киеве и Киевской области

Так, в ДТЭК сообщили, что по команде Укрэнерго применены экстренные отключения электроэнергии. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Из-за исчезновения напряжения от внешних центров питания в Киевском метрополитене приостановили движение поездов и работу эскалаторов, сообщили в КГВА.

Харьковский метрополитен в 10:52 сообщил, что по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно остановлено. А в 11:31 сообщили, что движение поездов по Хододногорско-заводской линии возобновлено с временно увеличенными интервалами. Сейчас интервалы движения поездов составляют 25-30 минут.

В Одесской, Днепропетровской, а также Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях введены экстренные отключения света.

Накануне в Укрэнерго сообщали, что во всех регионах Украины в течение 31 января будут действовать графики почасовых отключений света.

