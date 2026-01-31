Кремль отверг оценку США о том, что территориальный контроль над Донецкой областью является единственным нерешенным вопросом на мирных переговорах между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на публичные заявления представителей РФ и США.

Позиция США и реакция Кремля: что известно

Аналитики ISW напоминают заявление государственного секретаря США Марко Рубио, который отметил, что Украина и Россия якобы сузили мирные переговоры до одного ключевого вопроса — ситуации вокруг Донецкой области.

Впрочем, с такой характеристикой переговорного процесса не согласился помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

По его словам, территориальные вопросы являются “наиболее важными”, однако они не единственные, и на повестке дня остаются и другие темы.

В ISW отмечают, что именно Ушаков в течение последних месяцев является одним из немногих кремлевских чиновников, которые публично комментируют американо-российские контакты по возможному мирному урегулированию.

Аналитики Института изучения войны считают, что подобные заявления Ушакова направлены прежде всего на формирование внутренней информационной повестки дня в России.

По мнению экспертов, Кремль пытается заранее оправдать свой отказ идти на компромиссы и уступки в рамках потенциального мирного урегулирования войны против Украины.

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби свидетельствует о несерьезном подходе РФ к установлению мира.

По ее словам, Россию представляют преимущественно военные, которые не имеют полномочий принимать политические решения, в то время как параллельно российская армия продолжает массированные удары по Украине и энергетической инфраструктуре.

