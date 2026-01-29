Состав делегации РФ в Абу-Даби свидетельствует о ее нежелании заканчивать войну — Каллас
- Состав российской делегации, которую Кремль направляет в Абу-Даби, не внушает надежд на окончание войны, заявила Кая Каллас.
- По ее словам, военнослужащие в составе делегации не имеют никакого мандата согласовывать мир.
- В то же время дипломат ЕС подчеркнула, что россияне "лишь делают вид, что ведут" мирные переговоры.
Состав российской делегации из преимущественно военных, у которых нет полномочий для принятия решений, указывает на несерьезный подход РФ к установлению мира в Украине.
Каллас о составе российской делегации
Как сообщила высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января, состав российской делегации, которую Кремль направляет в Абу-Даби не вселяет надежд на достижение мира.
— Если мы посмотрим на эти переговоры (в Абу-Даби, – Ред.), то Россию представляют военнослужащие, не имеющие никакого мандата согласовывать мир как таковой. Следовательно, очевидно, что россияне несерьезно относятся к этому. – заявила Каллас.
Она отметила, что россияне “бомбят украинцев, пытаясь заморозить их, чтобы заставить сдаться”.
— Поэтому мы также обсуждаем энергетическую поддержку, которую можем предоставить им, поскольку зима очень тяжелая, и украинцы действительно страдают. Надвигается гуманитарная катастрофа, – сообщила главный дипломат ЕС.
Она еще раз подчеркнула, что россияне “лишь делают вид, что ведут” мирные переговоры.