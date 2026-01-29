Состав российской делегации из преимущественно военных, у которых нет полномочий для принятия решений, указывает на несерьезный подход РФ к установлению мира в Украине.

Каллас о составе российской делегации

Как сообщила высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января, состав российской делегации, которую Кремль направляет в Абу-Даби не вселяет надежд на достижение мира.

— Если мы посмотрим на эти переговоры (в Абу-Даби, – Ред.), то Россию представляют военнослужащие, не имеющие никакого мандата согласовывать мир как таковой. Следовательно, очевидно, что россияне несерьезно относятся к этому. – заявила Каллас.

Она отметила, что россияне “бомбят украинцев, пытаясь заморозить их, чтобы заставить сдаться”.

— Поэтому мы также обсуждаем энергетическую поддержку, которую можем предоставить им, поскольку зима очень тяжелая, и украинцы действительно страдают. Надвигается гуманитарная катастрофа, – сообщила главный дипломат ЕС.

Она еще раз подчеркнула, что россияне “лишь делают вид, что ведут” мирные переговоры.

