В ночь на 31 января (с 17:40 30 января) российский враг атаковал Украину 85 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами других типов. Около 55 из них – это Шахеды.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Украину 31 января

Враг запускал дроны из Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 31 января, противовоздушной обороной сбито и подавлено 64 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны. К сожалению, зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве еще находятся вражеские БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 438-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

