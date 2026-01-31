Кремль відкинув оцінку США про те, що територіальний контроль над Донецькою областю є єдиним невирішеним питанням на мирних переговорах між Україною, США та Росією.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на публічні заяви представників РФ та США.

Позиція США і реакція Кремля: що відомо

Аналітики ISW нагадують заяву державного секретаря США Марко Рубіо, який зазначив, що Україна та Росія нібито звузили мирні переговори до одного ключового питання — ситуації навколо Донецької області.

Втім, з такою характеристикою переговорного процесу не погодився помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

За його словами, територіальні питання є “найважливішими”, однак вони не єдині, і на порядку денному залишаються й інші теми.

В ISW зазначають, що саме Ушаков протягом останніх місяців є одним із небагатьох кремлівських чиновників, які публічно коментують американо-російські контакти щодо можливого мирного врегулювання.

Аналітики Інститут вивчення війни вважають, що подібні заяви Ушакова спрямовані насамперед на формування внутрішнього інформаційного порядку денного в Росії.

На думку експертів, Кремль намагається заздалегідь виправдати свою відмову йти на компроміси та поступки у межах потенційного мирного врегулювання війни проти України.

Раніше висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі свідчить про несерйозний підхід РФ до встановлення миру.

За її словами, Росію представляють переважно військові, які не мають повноважень ухвалювати політичні рішення, тоді як паралельно російська армія продовжує масовані удари по Україні та енергетичній інфраструктурі.

