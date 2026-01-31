На Чернобыльской АЭС на короткое время полностью отключилось электроснабжение.

Украинские АЭС снизили производимость из-за ситуации в энергосистеме

Как сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) украинские АЭС сегодня утром временно снизили выработку электроэнергии. Причина — техническая неисправность в энергосистеме, которая затронула линии электропередачи.

— На Чернобыльской АЭС на короткое время полностью отключили электроснабжение. Украина работает над стабилизацией энергосистемы и восстановлением выработки электроэнергии, — говорится в сообщении в соцсети X.

Отмечается, что прямой угрозы ядерной безопасности нет, однако в целом ситуация остается нестабильной.

Сейчас смотрят

Напомним, что 31 января в 10.42 произошла авария в энергосистеме, отключились линии между Румынией и Молдовой и в Украине.

Технологическая авария привела к каскадному выключению света по Украине и срабатыванию автоматических систем защиты на подстанциях.

В Киеве и в нескольких областях действуют графики аварийных отключений. По прогнозам специалистов, свет вернется потребителям в течение ближайших 2-3 часов.

Укрэнерго работает над возобновлением электроснабжения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.