Украинские АЭС снизили выработку электричества из-за ситуации в энергосистеме — МАГАТЭ
- В Украине АЭС снизили выработку электроэнергии из-за аварии в энергосистеме.
- Как сообщает МАГАТЭ, на Чернобыльской АЭС на короткое время полностью отключили электроснабжение.
- В ведомстве отмечают, что угрозы ядерной безопасности нет, но ситуация остается сложной.
Как сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) украинские АЭС сегодня утром временно снизили выработку электроэнергии. Причина — техническая неисправность в энергосистеме, которая затронула линии электропередачи.
— На Чернобыльской АЭС на короткое время полностью отключили электроснабжение. Украина работает над стабилизацией энергосистемы и восстановлением выработки электроэнергии, — говорится в сообщении в соцсети X.
Отмечается, что прямой угрозы ядерной безопасности нет, однако в целом ситуация остается нестабильной.
Напомним, что 31 января в 10.42 произошла авария в энергосистеме, отключились линии между Румынией и Молдовой и в Украине.
Технологическая авария привела к каскадному выключению света по Украине и срабатыванию автоматических систем защиты на подстанциях.
В Киеве и в нескольких областях действуют графики аварийных отключений. По прогнозам специалистов, свет вернется потребителям в течение ближайших 2-3 часов.
Укрэнерго работает над возобновлением электроснабжения.