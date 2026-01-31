Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию в энергетике после технологических нарушений необходимо стабилизировать в ближайшее время, а восстановительные работы уже продолжаются.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Реакция Зеленского: что он заявил

Глава государства сообщил, что заслушал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля об аварийной ситуации в энергосистеме.

По словам Зеленского, технологические нарушения возникли на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Президент подчеркнул, что на уровне украинской энергосистемы уже задействованы все необходимые меры реагирования, продолжаются восстановительные работы, а ключевая задача — как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

— Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, ведутся восстановительные работы. Задача — стабилизировать ситуацию в ближайшее время, — отметил Президент.

Напомним, что 31 января в энергосистеме Украины произошло масштабное технологическое нарушение, которое привело к аварийным отключениям электроэнергии в ряде регионов.

Из-за сбоя также пострадала Молдова — там зафиксировали падение напряжения на межгосударственной линии электропередачи.

