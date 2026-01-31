Українські АЕС знизили вироблення електрики через ситуацію в енергосистемі – МАГАТЕ
- В Україні через аварію в енергосистемі АЕС знизили вироблення електроенергії.
- Водночас, як інформує МАГАТЕ, на Чорнобильській АЕС на короткий час повністю відключили електропостачання.
- У відомстві наголошують, що загрози ядерній безпеці немає, але ситуація залишається складною.
На Чорнобильській АЕС на короткий час повністю відключили електропостачання.
Українські АЕС знизили продуктивність через ситуацію в енергосистемі
Як повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), українські АЕС сьогодні вранці тимчасово знизили вироблення електроенергії. Причина – технічна несправність в енергосистемі, яка торкнулася лінії електропередач.
– Було сказано, що на Чорнобильській АЕС на короткий час повністю відключили електропостачання. Україна працює над стабілізацією енергосистеми та відновленням вироблення електроенергії, – йдеться у повідомленні у соцмережі X.
Зазначається, що прямої загрози ядерній безпеці немає, проте загалом ситуація залишається нестабільною.
Нагадаємо, що 31 січня о 10:42 сталася аварія в енергосистемі, відключилися лінії між Румунією та Молдовою і в Україні.
Технологічна аварія призвела до каскадного вимкнення світла по Україні й спрацювання автоматичних систем захисту на підстанціях.
У Києві та кількох областях діють графіки аварійних відключень.тЗа прогнозами фахівців, світло повернеться споживачам впродовж найближчих 2-3 годин.
Укренерго працює над відновленням електропостачання.