На Чорнобильській АЕС на короткий час повністю відключили електропостачання.

Українські АЕС знизили продуктивність через ситуацію в енергосистемі

Як повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), українські АЕС сьогодні вранці тимчасово знизили вироблення електроенергії. Причина – технічна несправність в енергосистемі, яка торкнулася лінії електропередач.

– Було сказано, що на Чорнобильській АЕС на короткий час повністю відключили електропостачання. Україна працює над стабілізацією енергосистеми та відновленням вироблення електроенергії, – йдеться у повідомленні у соцмережі X.

Зазначається, що прямої загрози ядерній безпеці немає, проте загалом ситуація залишається нестабільною.

Нагадаємо, що 31 січня о 10:42 сталася аварія в енергосистемі, відключилися лінії між Румунією та Молдовою і в Україні.

Технологічна аварія призвела до каскадного вимкнення світла по Україні й спрацювання автоматичних систем захисту на підстанціях.

У Києві та кількох областях діють графіки аварійних відключень.тЗа прогнозами фахівців, світло повернеться споживачам впродовж найближчих 2-3 годин.

Укренерго працює над відновленням електропостачання.

