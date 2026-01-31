Вночі РФ атакувала Україну 85 дронами: скільки знищила ППО
У ніч на 31 січня (з 17:40 30 січня) російський ворог атакував Україну 85 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами інших типів. Близько 55 із них – це Шахеди.
Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.
Нічна атака на Україну 31 січня
Запускав ворог дрони з Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 31 січня, протиповітряною обороною збито та придушено 64 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях.
Військові попереджають, що в повітряному просторі ще перебувають ворожі БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 438-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.