У ніч на 31 січня (з 17:40 30 січня) російський ворог атакував Україну 85 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами інших типів. Близько 55 із них – це Шахеди.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Україну 31 січня

Запускав ворог дрони з Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 31 січня, протиповітряною обороною збито та придушено 64 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі ще перебувають ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 438-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

