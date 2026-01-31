Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 31 января: ВСУ уничтожили 880 оккупантов и 35 единиц тяжелой техники
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 880 российских солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также наши воины уничтожили немало вражеской техники, а именно: 20 артиллерийских систем, пять танков и восемь боевых бронированных машин.
Сейчас смотрят
Потери врага в войне на 31 января 2026 года
- личного состава – около 1 239 590 (+880) человек,
- танков – 11 619 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 977 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 36 768 (+20) ед.,
- РСЗО – 1 632 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 290 (+1) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 928 (+694) ед.,
- крылатых ракет – 4 205 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 377 (+58) ед.,
- специальной техники – 4 054 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 438-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.